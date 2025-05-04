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Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

21:034/05/2025, Pazar
AA
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Harry Kane, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazandı.
Harry Kane, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazandı.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti ve Bayern Münih bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Europa-Park Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi Freiburg, Alman orta saha oyuncusu Maximilian Eggestein'ın 44. dakikadaki golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.


Leverkusen'in Ekvadorlu stoperi Piero Hincapie, 48. dakikada topu kendi ağlarına gönderince ev sahibi 2-0'ı yakaladı.


Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz, Leverkusen'in ilk golünü 82. dakikada kaydetti.


Konuk ekibin beraberlik golünü ise 90+3. dakikada Alman defans oyuncusu Jonathan Tah attı.


Müsabakanın 2-2 sona ermesiyle Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.


Bayer Leverkusen, 68 puanla 2. sırada yer alırken, Freiburg 52 puanla 4. sırada bulunuyor.



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