Almanya-Kolombiya maçı Meler'in

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Almanya ile Kolombiya takımları arasında bugün oynanacak hazırlık müsabakasına Almanya Futbol Federasyonu tarafından ismen davet edildi.

Almanya’nın Gelsenkirchen şehrindeki Veltins Arena Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak mücadeleye Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun onayı ile atanan Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.