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Spor

Almanya-Kolombiya maçı Meler'in

Bu akşam Almanya ile Kolombiya arasında oynanacak hazırlık maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

14:11 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Halil Umut Meler, Veltins Arena'da düdük çalacak.

Halil Umut Meler, Veltins Arena'da düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Almanya ile Kolombiya takımları arasında bugün oynanacak hazırlık müsabakasına Almanya Futbol Federasyonu tarafından ismen davet edildi.


Almanya’nın Gelsenkirchen şehrindeki Veltins Arena Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak mücadeleye Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun onayı ile atanan Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.


Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak yer alacak.




#Almanya Milli Takımı
#Kolombiya Milli Takımı
#Halil Umut Meler
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