Alper Potuk'un yeni takımı belli oluyor: Transferi imzaya kaldı

Süper Lig'de transferde Kocaelisporlu forvet Burak ve Hataysporlu ön libero Kubilay'dan sonra son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye ile sözleşme imzalayan Göztepe, art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

Kadrosundan birçok isimle vedalaşırken şu ana kadar sadece 3 takviye yapan sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'den ayrılan kanat oyuncusu Alper Potuk, Steaua Bükreş'ten Sırp stoper Bogdan Planic ve Maribor'un kalecisi Kenan Piric ile anlaşma aşamasına geldiği bildirildi.

Oyunculara teklifini ileten yönetimin bu hafta içinde imza şov yapmayı planladığı ifade edildi.

Bogdan Planic



Futbol yaşamına Sırbistan'ın Jedinstvo Putevi takımında başlayan 28 yaşındaki Planic, ülkesinde OFK Belgrad, Kızılyıldız ve Vojvodina'da oynadıktan sonra Romanya'nın yolunu tuttu. Steau Bükreş'te 2.5 sezon forma giyen deneyimli savunmacı, geçen sezon 31 resmi maçta forma giydi.

Kenan Piric



Boşnak kaleci Piric, Sloboda Tuzla takımında kariyerine start verdi. Zrinjski Mostar'da da oynayan 26 yaşındaki eldiven, Slovenya'da Olimpija Ljubljana ve Maribor'da görev aldı. Piric 2 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nın kalesini korudu.