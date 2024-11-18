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Alperen Şengün Houston Rockets tarihine geçti!

Alperen Şengün Houston Rockets tarihine geçti!

10:1618/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Alperen Şengün (28), üst üste ikinci maçında da triple-double yaptı.
Alperen Şengün (28), üst üste ikinci maçında da triple-double yaptı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Chicago Bulls maçında da triple-double yaparak kulüp tarihine geçti.

NBA'de Houston Rockets, milli sporcu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta deplasmanda Chicago Bulls'u 143-107 mağlup etti.


Alperen Şengün 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist katkısı sunarak triple-double yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, Houston Rockets tarihinde peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk oyuncu oldu.


Şengün, Houston Rockets'ın evinde Los Angeles Clippers'a karşı 125-104 galip geldiği maçta 33 dakika süre almıştı. 16 sayı, 10 ribaund ve 10 asist rakamlarını yakalayarak sezonun ilk triple-double'ına imza atmıştı.


İşte NBA'de tüm sonuçlar:


Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 120-117


Indiana Pacers-Miami Heat: 119-110


Washington Wizards-Detroit Pistons: 104-124


Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 114-110


Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 105-90


Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 128-114


Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 119-121


New York Knicks-Brooklyn Nets: 114-104


Chicago Bulls-Houston Rockets: 107-143


Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 116-105




#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#NBA

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