Alperen Şengün Houston Rockets tarihine geçti!

NBA'de Houston Rockets, milli sporcu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta deplasmanda Chicago Bulls'u 143-107 mağlup etti.
Alperen Şengün 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist katkısı sunarak triple-double yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, Houston Rockets tarihinde peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk oyuncu oldu.
Şengün, Houston Rockets'ın evinde Los Angeles Clippers'a karşı 125-104 galip geldiği maçta 33 dakika süre almıştı. 16 sayı, 10 ribaund ve 10 asist rakamlarını yakalayarak sezonun ilk triple-double'ına imza atmıştı.
Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 120-117
Indiana Pacers-Miami Heat: 119-110
Washington Wizards-Detroit Pistons: 104-124
Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 114-110
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 105-90
Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 128-114
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 119-121
New York Knicks-Brooklyn Nets: 114-104
Chicago Bulls-Houston Rockets: 107-143
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 116-105