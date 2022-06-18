Spor Altaydan ayrıldı Premier Lige gitti İşte Lisin yeni takımı
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Altay'dan ayrıldı Premier Lig'e gitti: İşte Lis'in yeni takımı

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, geçen sezon Altay forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Altaydan ayrıldı Premier Lige gitti: İşte Lisin yeni takımı
Lis'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 900 bin euro.

Southampton Kulübü, Altay ile sözleşmesi sona eren serbest oyuncu statüsündeki Lis ile 5 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Lech Poznan ve Wisla Krakow gibi takımlarda oynayan 25 yaşındaki file bekçisi, geçen yıl Altay'a transfer olmuştu.

Lis, Süper Lig'de geçen sezon Altay formasıyla 35 maça çıkmıştı.

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Southampton FC (@southamptonfc)'in paylaştığı bir gönderi

Altay'dan açıklama: "Gelirden mahrum kaldık"

Altay Kulübü, İngiltere'nin Southampton takımı tarafından serbest olarak transfer edildiği duyurulan eski oyuncuları Mateusz Lis'e daha önce ödeme yapılmadığı için kulübün oyuncunun satışından elde edebileceği gelirden mahrum kaldığını bildirdi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Lis'in 175 bin euro tutarındaki alacağı için kulübe 1 Nisan 2022'de ihtar gönderdiği, ödemenin 15 Nisan'a kadar yapılmadığı için, oyuncunun serbest kalma hakkı kazandığı belirtildi.

Lis'in iyi niyet çerçevesinde 30 Nisan’a kadar kulüpte kaldığı ancak Türkiye'den ayrılarak 3 Mayıs'ta sözleşmesinin feshettiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "20 Mayıs 2022 itibarıyla göreve gelen yönetimimizin, oyuncunun alacaklarını ödeyerek sözleşme yenileme ve satış halinde bonservisten pay gibi yaptığı çeşitli teklifler oyuncu, oyuncunun menajeri ve avukatı tarafında karşılık bulmamıştır. Kulübümüz muhasebesine bu çerçevede Wisla Krakow kulübüne ödenmemiş 600 bin euro bonservis ücreti, oyuncuya ödenmemiş ve oyuncunun alacağı olan, aynı zamanda dava konusu edilerek artabilecek 175 bin euro, Southampton FC ile imzalayacağı yıllık ücrete göre, senelik 450 bin euro olan 3 senelik kontratından doğan 1 milyon 350 bin euro ücretiyle Southampton FC'den alacağı ücretin bu ücretten düşük olması halinde bu iki ücret arasındaki fark borç olarak yazılmış, kulübümüz aynı zamanda oyuncunun satışından elde edebileceği milyonlarca euroluk gelirden mahrum kalmıştır."

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