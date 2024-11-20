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Amorim Manchester United’a gelir gelmez 7 yıldızı harcadı

Amorim Manchester United’a gelir gelmez 7 yıldızı harcadı

09:4620/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Amorim Manchester United’a gelir gelmez 7 yıldızı harcadı
Amorim Manchester United’a gelir gelmez 7 yıldızı harcadı

Manchester United’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, göreve gelir gelmez 7 yıldız ismin biletini kesti. Portekizli teknik direktör ManU yönetimine sunduğu raporda 7 oyuncu ile yolların ayrılması gerektiğini dile getirdi. Bu oyuncular arasında Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği isim de yer aldı. İşte detaylar.

Manchester United’daki görevine hızlı başlayan Ruben Amorim, yönetime sunduğu raporda 7 futbolcuyu istemediğini bildirdi. Bu futbolcular arasında Fenerbahçe’nin yaz transfer sezonunda istediği yıldız da yer aldı. Detaylar haberimizde.

7 OYUNCUNUN BİLETİNİ KESTİ

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, görevine hızlı başladı.

İngiliz basınından The Mirror'ın haberinde; 39 yaşındaki Ruben Amorim, Manchester United yönetimine ilettiği raporda Erik ten Hag döneminden kalan 7 oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ve yolların ayrılmasını istediği belirtildi.

AMORİM HANGİ FUTBOLCULARIN BİLETİNİ KESTİ?

Habere göre bu Amorim; Antony, Casemiro, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yolların ayrılabileceğini yönetime iletti.

FENERBAHÇE’NİN İSTEDİĞİ YILDIZ DA LİSTEDE

Öte yandan haberde Victor Lindelöf'ün Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ve İsveçli stoperin yakın zamanda eski teknik direktörü Jose Mourinho ile buluşabileceği kaydedildi.





#Manchester United
#Ruben Amorim
#Victor Lindelöf

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