Amorim Manchester United’a gelir gelmez 7 yıldızı harcadı

Manchester United’daki görevine hızlı başlayan Ruben Amorim, yönetime sunduğu raporda 7 futbolcuyu istemediğini bildirdi. Bu futbolcular arasında Fenerbahçe’nin yaz transfer sezonunda istediği yıldız da yer aldı. Detaylar haberimizde.

Habere göre bu Amorim; Antony, Casemiro, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yolların ayrılabileceğini yönetime iletti.