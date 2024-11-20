Amorim Manchester United’a gelir gelmez 7 yıldızı harcadı

Manchester United’daki görevine hızlı başlayan Ruben Amorim, yönetime sunduğu raporda 7 futbolcuyu istemediğini bildirdi. Bu futbolcular arasında Fenerbahçe’nin yaz transfer sezonunda istediği yıldız da yer aldı. Detaylar haberimizde.
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, görevine hızlı başladı.
İngiliz basınından The Mirror'ın haberinde; 39 yaşındaki Ruben Amorim, Manchester United yönetimine ilettiği raporda Erik ten Hag döneminden kalan 7 oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ve yolların ayrılmasını istediği belirtildi.
Habere göre bu Amorim; Antony, Casemiro, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yolların ayrılabileceğini yönetime iletti.
Öte yandan haberde Victor Lindelöf'ün Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ve İsveçli stoperin yakın zamanda eski teknik direktörü Jose Mourinho ile buluşabileceği kaydedildi.