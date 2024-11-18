Dünyaca ünlü isim en çok etkilendiği 3 stadyumu açıkladı: RAMS Park listede!

Manchester United'ın eski yıldızı Raphael Varane, en çok etkilendiği 3 stadyumu açıkladı. Türkiye'den de bir stadyum yer aldı.

RAPHAEL VARANE’DAN GALATASARAY İTİRAFI

Yaşadığı sakatlık sonrası futbola veda etme kararı alan Raphael Varane, Galatasaray için itiraf yaptı.

Kendi jenerasyonunun en iyi stoperlerinden biri olan Fransız futbolcu, en çok etkilendiği stadyumu açıkladı.

ANFİELD ZİRVEDE

Varane, Manchester United formasıyla birçok kez karşılaştığı Liverpool'un stadı Anfield'ı ilk sıraya yazdı. 'You'll Never Walk Alone' şarkısıyla taraftarların büyüleyici bir atmosfer oluşturduğu Anfield, Varane'ın en çok etkilendiği stadyumlar arasında ilk sırayı aldı.

SIGNAL IDUNA PARK İKİNCİ SIRADA

İspanyol basınına konuşan Raphael Varane, kendisini en çok etkileyen stadyumlar arasında ikinci sıraya Borussia Dortmund'un mabedini yazdı. "Sarı Duvar" olarak bilinen ve güçlü rakipleri etkisi altına alan Dortmund Stadı, Fransız oyuncunun da en çok etkilendiği atmosferlerden biri oldu.

3. SIRADA RAMS PARK VAR!

Raphael Varane'ın büyüleyici stadyumlar listesinin 3. sırasında ise Galatasaray'ın evi Ali Sami Yen yer aldı. Hem Real Madrid'de, hem de Manchester United'da forma giyerken sarı kırmızılı takıma karşı oynayan Fransız yıldız, Galatasaray'ın stadını en çok etkilendiği stadyum olarak açıkladı.

Manchester United ile sözleşmesi bittikten sonra Como'ya transfer olan ancak diz sakatlığı sonrası futbola veda eden Raphael Varane, Real Madrid ve Lens formaları da giydi. Kariyeri boyunca 480 maçta forma giyen 31 yaşında oyuncu 21 gol, 8 assitlik performans sergiledi.







