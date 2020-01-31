Ankaragücü transfer şov yaptı: 11 imza atıldı

Ankaragücü'nde müthiş bir transfer hareketliliği yaşandı. Sarı lacivertli ekip uzun süredir görüşme halinde olduğu oyuncuları bugün 18.00'e kadar yaptığı görüşmeler sonucunda kadrosuna kattı.

Ankaragücü'nün anlaşmaya vardığı isimler şöyle;

-Ricardo Friedrich

-Gerson Rodrigues

-Gelmin Rivas

-Orkan Çınar

-Ousmane Doumbia

-Konrad Michalak

-Atilla Turan

-Saba Lobzhanidze

Transfer yasağı kalkmıştı

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını açıklayarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun" ifadelerini kullanmıştı. Bugüne kadar olan tüm dosyalarda futbolcularla karşılıklı olarak anlaşan, SSK ile de borçları yapılandıran Başkent ekibinde Anton Putsila'dan da iyi haber gelmişti. FIFA'dan karşılıklı anlaşma sağladığı futbolcu Anton Putsila'nın belgesini de alan Ankaragücü'nde böylece transfer yasağı kalkmış oldu.