Ankaragücü transfer şova hazırlanıyor: 10 imza geliyor

Ankaragücü'nde müthiş bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip uzun süredir görüşme halinde olduğu oyuncuları bugün 18.00'e kadar kadrosuna katıp transferleri sonuçlandırmaya çalışıyor.

Ankaragücü'nün anlaşmaya vardığı isimler şöyle;

-Ricardo Friedrich

-Gerson Rodrigues

-Gelmin Rivas

-Orkan Çınar

-Ousmane Doumbia

- Konrad Michalak

Konrad Michalak -Atilla Turan

-Saba Lobzhanidze

Ankaragücü'nün görüştüğü isimler şöyle;

-Adebayor

-Robinho

Transfer yasağı kalkmıştı

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını açıklayarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun" ifadelerini kullanmıştı. Bugüne kadar olan tüm dosyalarda futbolcularla karşılıklı olarak anlaşan, SSK ile de borçları yapılandıran Başkent ekibinde Anton Putsila'dan da iyi haber gelmişti. FIFA'dan karşılıklı anlaşma sağladığı futbolcu Anton Putsila'nın belgesini de alan Ankaragücü'nde böylece transfer yasağı kalkmış oldu.







