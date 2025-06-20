Ankaragücü'nden karne hediyesi olarak öğrencilere forma dağıttı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne törenine öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra MKE Ankaragücü Başkan Vekili Cem Koçyiğitoğlu, MKE Ankaragücü Stat Sorumlusu İsmet Beltan ile bir grup Ankaragücü taraftarı da katıldı.