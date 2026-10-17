Erzurumspor FK - Eyüpspor CANLI BEIN SPORTS İZLE || Erzurumspor - Eyüp maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?
12:30, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Erzurumspor FK - Eyüpspor canlı
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Erzurumspor FK evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. Bugün saat 13.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Erzurumspor - Eyüpspor maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ve Eyüpspor bugün saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Erzurumspor FK - Eyüpspor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ERZURUMSPOR FK - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Erzurumspor FK - Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
ERZURUMSPOR FK - EYÜPSPOR CANLI SKOR
ERZURUMSPOR FK - EYÜPSPOR CANLI ANLATIM
Erzurumspor FK - Eyüpspor maçının canlı anlatımı için
ERZURUMSPOR FK - EYÜPSPOR CANLI İZLE
Erzurumspor FK - Eyüpspor maçını canlı izlemek için
Spor
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