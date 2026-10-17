Usta kalemden Gençlerbirliği maçı öncesi Okan Buruk'a flaş uyarı: "Bunu yapmamalı"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi spor yazarı Levent Tüzemen, köşe yazısında teknik direktör Okan Buruk'a flaş bir uyarı yaptı. Tüzemen, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği, evinde agresif ve temaslı oynuyor. Okan hoca, Lille sınavını düşünerek derin bir rotasyon yapmamalı. Eğer Galatasaray, güçlü bir skor avantajı ele geçirirse Okan hoca, değişikliklere gidebilir. Galatasaray'ın kadro kalitesi rakibinden çok fazla üstün. Ancak bu üstünlük oyuncularda rakiple ilgili bir küçümseme yaratmamalı. Okan hoca da verdiğim bu ayrıntıya dikkat edip futbolcularını uyarmalı."

"Osimhen'i oyundan alabilir"

"Kasımpaşa maçında 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaraylı oyuncular, ortaya koydukları kazanma coşkusunu sahaya yansıtırlarsa başkentte sorun yaşamazlar. Lille maçının en önemli oyuncusu Osimhen olacaktır. Okan hoca, yüksek bir skor elde ettikten sonra Osimhen'i oyundan alabilir."

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