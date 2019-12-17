Antalyaspor kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor, 2. Lig takımı Eyüpspor’u ağırladı. Antalya Stadı'ndaki çim bakımı nedeniyle Asteria Kremlin Palace'ta oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi. Akdeniz temsilcisi, ilk maçtaki 3-0'lık avantajıyla kupada adını son 16'ya yazdıran takım oldu.

Antalyaspor'da golleri 23. dakikada Gelson Dala ve 77'de Mikail Başar kaydetti. Eyüpspor'un golleri ise 8. dakikada Merthan Toköz ile 64'te Sercan Türkeri'den geldi.

Antalyaspor'un son 16 turundaki rakibi, 20 Aralık Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.