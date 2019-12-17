SÜPER LİG

Antalyaspor kupada turladı

Antalyaspor, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak kupada tur atladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırmızı-beyazlıların maçtaki gol sevinci.

Kırmızı-beyazlıların maçtaki gol sevinci.

Fotoğraf: IHA

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor, 2. Lig takımı Eyüpspor’u ağırladı. Antalya Stadı'ndaki çim bakımı nedeniyle Asteria Kremlin Palace'ta oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi. Akdeniz temsilcisi, ilk maçtaki 3-0'lık avantajıyla kupada adını son 16'ya yazdıran takım oldu.

Antalyaspor'da golleri 23. dakikada Gelson Dala ve 77'de Mikail Başar kaydetti. Eyüpspor'un golleri ise 8. dakikada Merthan Toköz ile 64'te Sercan Türkeri'den geldi.

Antalyaspor'un son 16 turundaki rakibi, 20 Aralık Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

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