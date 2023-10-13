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Spor

Arda Güler finale kaldı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Golden Boy ödülleri listesinde finale kalan 25 futbolcudan biri oldu.

10:27 . 13/10/2023 Cuma
DHA
Arda Güler 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Arda Güler 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi.


5 "Wild Card"dan bir tanesini alan 18 yaşındaki oyuncu, Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu olarak dikkat çekmişti. Arda finale adını yazdırdı.


Golden Boy ödülünde finale kalan 25 futbolcu şu şekilde;


Jude Belingham, Jamal Musiala, Xavi Simons, Antonio Silva, Alejandro Balde, Florian Wirtz, Benjamin Sesko, Giorgo Scalvini, Rasmus Hojlund, Levi Colwill, Johan Bakayoko, Milos Kerkez, Arthur Vermeeren, Evan Ferguson, Lucas Gourna-Douath, Warren Zaire-Emery, Ousmane Diomande, Arnau Martinez, Mathys Tel, Andy Diouf, Arda Güler, Bilal El Khannouss, Martin Baturina, Joao Neves, Lamine Yamal






#Golden Boy
#Arda Güler
#Real Madrid
7 dakika önce
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