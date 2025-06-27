Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler ile Kenan Yıldız Kulüpler Dünya Kupası'nda rakip oldular

Arda Güler ile Kenan Yıldız Kulüpler Dünya Kupası'nda rakip oldular

10:1827/06/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
A Milli Takım'ın yıldızları Arda Güler ile Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda karşılaşacaklar.
A Milli Takım'ın yıldızları Arda Güler ile Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda karşılaşacaklar.

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda Salzburg'u 3-0 yendi. Bu sonuçla Real Madrid, grubu 7 puanla lider tamamladı. Eflatun-beyazlılar, Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'la eşleşti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 3’üncü maçında Real Madrid ile Salzburg karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field’da oynanan karşılaşmada, eflatun-beyazlı ekip rakibini 40’ıncı dakikada Vinicius, 45 3’üncü dakikada Valverde ve 84’üncü dakikada Gonzalo’nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 67’nci dakika yerini Modric’e bıraktı. Bu sonuçla puanını 7’ye yükselten Real Madrid, grubu birinci sırada tamamladı.


Son 16 turunda milli yıldızlar rakip oldu


H Grubunu ilk sırada tamamlayan Real Madrid’in Son 16 Turu’ndaki rakibi bir diğer milli futbolcu Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus oldu. G Grubu’ndaki son maçında Manchester City’e 5-2 mağlup olan İtalyan ekibi grubunu ikinci sırada tamamlamıştı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı karşı karşıya getirecek karşılaşma 1 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’de oynanacak.


FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri şöyle:


Inter – Fluminense


Manchester City - Al Hilal


Palmeiras – Botafogo


Benfica – Chelsea


PSG - Inter Miami


Flamengo Bayern Münih


Real Madrid – Juventus


#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#Arda Güler
#Kenan Yıldız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Güneş çarpması neden hayati tehlike taşır, ateş düşürücüler etki eder mi?