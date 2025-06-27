Arda Güler ile Kenan Yıldız Kulüpler Dünya Kupası'nda rakip oldular

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 3’üncü maçında Real Madrid ile Salzburg karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field’da oynanan karşılaşmada, eflatun-beyazlı ekip rakibini 40’ıncı dakikada Vinicius, 45 3’üncü dakikada Valverde ve 84’üncü dakikada Gonzalo’nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 67’nci dakika yerini Modric’e bıraktı. Bu sonuçla puanını 7’ye yükselten Real Madrid, grubu birinci sırada tamamladı.

H Grubunu ilk sırada tamamlayan Real Madrid’in Son 16 Turu’ndaki rakibi bir diğer milli futbolcu Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus oldu. G Grubu’ndaki son maçında Manchester City’e 5-2 mağlup olan İtalyan ekibi grubunu ikinci sırada tamamlamıştı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı karşı karşıya getirecek karşılaşma 1 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’de oynanacak.