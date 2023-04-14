Arthur Masuaku için karar verildi: Bonservisi alındı

Arthur Masuaku 3 yıl daha Beşiktaş'ta
Beşiktaş West Ham United’dan 1 yıllığına kiraladığı Arthur Masuaku’nun bonservisini aldı.
3 yıllık sözleşme imzalandı
Siyah beyazlılar 29 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Demokratik Kongolu oyuncu 1 maç daha 45 dakika sahada kalması halinde bonservisi Beşiktaş’a geçecekti.
Siyah beyazylıar opsiyonun tamamlanmasına 1 maç kala 2 milyon Euro karşılığında Masuaku’nun bonservisini aldı.
Beşiktaş ile 26 maça çıkan sol bek, 2 gol attı, 4 asist yaptı.