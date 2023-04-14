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Spor

Arthur Masuaku için karar verildi: Bonservisi alındı

Arthur Masuaku, 3 yıl daha Beşiktaş’ta. Siyah beyazlı kulüp, 2 milyon Euro karşılığında Arthur Masuaku’nun bonservisini West Ham United’dan aldı.

23:33 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arthur Masuaku 3 yıl daha Beşiktaş'ta

Arthur Masuaku 3 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş West Ham United’dan 1 yıllığına kiraladığı Arthur Masuaku’nun bonservisini aldı.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Siyah beyazlılar 29 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Demokratik Kongolu oyuncu 1 maç daha 45 dakika sahada kalması halinde bonservisi Beşiktaş’a geçecekti.

Siyah beyazylıar opsiyonun tamamlanmasına 1 maç kala 2 milyon Euro karşılığında Masuaku’nun bonservisini aldı.

Beşiktaş ile 26 maça çıkan sol bek, 2 gol attı, 4 asist yaptı.



#Beşiktaş
#Arthur Masuaku
#transfer
24 dakika önce
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