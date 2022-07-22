Spor Aslan durmuyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Aslan durmuyor

Orta sahasını iki futbolcuyla daha takviye etmek isteyen Galatasaray, Schalke’nin oyuncusu Amine Harit, bonservisi Bayer Leverkusen’de bulunan Nadiem Amiri ve Midtjylland’dan Evander ile serbest statüdeki Grillitsch için temaslarını hızlandırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslan durmuyor
Harit'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahasını 2 futbolcuyla daha takviye etmek isteyen Galatasaray alternatifli bir liste üzerinde görüşmelerine devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın listenin ilk sırasında yer alan Schalke’nin yıldızı Amine Harit için Alman ekibinin bonservis beklentisini düşürmeyi başardı. 5 milyon euro ile kapıyı açan Schalke, 4 milyon euroya indi. Marsilya’nın da gündeminde yer alan Harit, yıllık 4.2 milyon euro isterken, sarı-kırmızılılar 3.5 milyon euro önerdi.

Galatasaray'da bonservisi Alman ekibi Bayer Leverkusen’de bulunan Nadiem Amiri, Danimarka ekibi Midtjylland’dan Evander ve Hoffenheim’den ayrılan ve serbest statüde olan Florian Grillitsch için de temaslar devam ediyor.

Grillitsch'in Türk berberinden Galatasaray itirafı
SPOR
Grillitsch'in Türk berberinden Galatasaray itirafı

Forvet için liste kabarık

Forvet hattına bir futbolcu daha katmak isteyen Galatasaray’ın listesi bir hayli kabarık.

Sarı-kırmızılıların gündeminde Marsilya’nın forveti Bamba Dieng, Bologna’dan Marko Arnautovic, Benfica’dan Embalo yer alıyor.

Leo Dubois Galatasaray'da
SPOR
Leo Dubois Galatasaray'da

Seferovic İstanbul'a geldi: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"
SPOR
Seferovic İstanbul'a geldi: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"
İçme suyu ararken buldular

İçme suyu ararken buldular

Mezarın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı.
Arazi kiralamasöz konusu değil

Arazi kiralama
söz konusu değil

​Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama.
‘Uyuşturucu baronu savcı’ hakkında yeni iddialar: FETÖ borsası da kurmuş

Rusya'dan Suriye'ye hava saldırısı

Rusya'dan Suriye'ye hava saldırısı

Beşi çocuk yedi sivil hayatını kaybetti.

Faciaya ramak kaldı

Faciaya ramak kaldı

​Kaza sonrası araçtan kendilerini atıp kaçtılar.

​Doğal gaz kâşifi gençler aranıyor.

​10 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var.

​Kandil'e çıkan vekil oldu.

Sünni koalisyonunun lideri Duhok saldırısının failini açıkladı.

​'Gaz alamazsak halk ayaklanmaları çıkabilir'

​Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın can verdi.

ABD'deki ​Kongre olaylarına ilişkin yeni gelişme.

​Bunlar Türk halkını temsil etmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.