Aslan durmuyor

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahasını 2 futbolcuyla daha takviye etmek isteyen Galatasaray alternatifli bir liste üzerinde görüşmelerine devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın listenin ilk sırasında yer alan Schalke’nin yıldızı Amine Harit için Alman ekibinin bonservis beklentisini düşürmeyi başardı. 5 milyon euro ile kapıyı açan Schalke, 4 milyon euroya indi. Marsilya’nın da gündeminde yer alan Harit, yıllık 4.2 milyon euro isterken, sarı-kırmızılılar 3.5 milyon euro önerdi.

Galatasaray'da bonservisi Alman ekibi Bayer Leverkusen’de bulunan Nadiem Amiri, Danimarka ekibi Midtjylland’dan Evander ve Hoffenheim’den ayrılan ve serbest statüde olan Florian Grillitsch için de temaslar devam ediyor.

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Forvet için liste kabarık

Forvet hattına bir futbolcu daha katmak isteyen Galatasaray’ın listesi bir hayli kabarık.

Sarı-kırmızılıların gündeminde Marsilya’nın forveti Bamba Dieng, Bologna’dan Marko Arnautovic, Benfica’dan Embalo yer alıyor.

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