Aslan ecel terleri döktü: 1-0

Süper Lig’in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u zorlanmasına karşın 1-0 yendi. Geçen hafta Akhisar deplasmanında aldığı mağlubiyetle liderliği Başakşehir’e kaptıran Galatasaray, maç fazlasıyla yeniden zirveye çıktı. Sarı-kırmızılı takım, son sırada bulunan rakibini zor da olsa mağlup ederken, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Porto maçı öncesi moral buldu.

Galatasaray, bu sonuçla aynı zamanda iç sahadaki galibiyet serisini de 16 maça çıkardı. 2. dakikada Maicon, sarı-kırmızılı takımın kazandığı frikik vuruşunu kullanmak için topun başına geçerken, şutunda direği aşamadı. 17’de Rodrigues, rakip defansın boşluğunu değerlendirip kaleciyle karşı karşıya kalırken, Sehic’i geçemedi. 24’te Feghouli çizgiye inerek içeri açarken, ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre’nin şutu kalecinin kucağında kaldı. 52’de Feghouli’nin uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti. 55’te Rodrigues’in çizgiye inerek içeri açtığı topu Eren tamamlarken, kaleci Sehic çizgi üzerinde gol izni vermedi. 57’de Rodrigues ile ver kaç yaparak ceza sahasına giren Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu gönderdi ancak Sehic’i geçemedi. 67’de Ömer Bayram’ın kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Serdar’ın kafa vuruşu çerçeveyi tutmadı. 74. dakikada Ömer Bayram sağ taraftan kullandığı kornerde bir kez daha ön direğe ortalarken, bu kez Maicon tamamladı ve Galadasaray’ı öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 81’de Feghouli’nin ara pasında giren Rodrigues’in ters ayağıyla yaptığı vuruşu Sehic kontrol etti.

Önemli olan 3 puan

G.Saray’a galibiyeti getiren Maicon, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Tek amacımız vardı, 3 puan almak. Golü benim atmam önemli değil. İyi mücadele ettik ve önemli bir 3 puan kazandık” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde eski takımı Porto ile oynayacakları maçla ilgili olarak ise Brezilyalı futbolcu, “Zor bir maç bizi bekliyor. Lokomotiv maçında güzel bir 3 puan almıştık. Pozitif bir sonuç almak için Portekiz’e gidiyoruz” diye konuştu.

İstediğimiz skoru alamadık

G.Saray’ın yeni transferleri Ömer Bayram, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk resmi maçında galibiyet golünün asistini yapmanın mutluluğunu yaşadı. Galibiyeti değerlendiren Ömer Bayram, “Daha önce izlemek nasip olmuştu, şimdi 11 nasip oldu. İstediğimiz oyunu oynadık ama istediğimiz skoru alamadık, farka gidebilirdi. Elimden geleni yaptım. Asist de yaptım. Belki en iyi kornerimi kullanmadım ama böyle kornerler de gol olabiliyor. Ne mutlu bana ve camiamıza” dedi.

Erzurum’a çifte jest

G.Saray Kulübü, FIFA Fair Play Ödülü’ne layık görülen Bş. Bld. Erzurum’dan Lennart Thy’a plaket verdi. Geçen yıl Hollanda ekibi Venlo takımnda oynayan Alman futbolcu, PSV maçı günü ABD’deki bir hastaya kök hücre bağışı ile hayat vermiş ve bir süre takımından ayrı kalmıştı. G.Saray tribünleri “Süper Lig’e hoş geldin” Erzurumspor” pankartı açarken, futbolcuları da alkışladı. Bu arada Erzurum’un yeni çalıştırıcısı Mehmet Özdilek maçı tribünden izledi.

Taraftar kalbine yenik düştü

Dünkü maçta, bir taraftar hayatını kaybetti. G.Saray Kulübü’nden yapılan açıklamada, maç sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarın kalp krizi geçirerek vefat ettiği bildirilerek, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilendi. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yayınladığı mesajla, baş sağlığı diledi.

Feghouli ve Ömer Bayram ilk kez

G.Saray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına 11’de başladı. Sezon başında Akhisar ile oynanan TFF Süper Kupa maçının 11’inde yer alan Feghouli, ligde A.Gücü, Trabzon ve Akhisar maçlarında sonradan oyuna girerek toplamda 26 dakika sahada kalmıştı. Sarı-kırmızıl q G.Saray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına 11’de başladı. Sezon başında Akhisar ile oynanan TFF Süper Kupa maçının 11’inde yer alan Feghouli, ligde A.Gücü, Trabzon ve Akhisar maçlarında sonradan oyuna girerek toplamda 26 dakika sahada kalmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün, transferin son gününde Akhisar’dan kadrosuna kattığı Ömer Bayram, G.Saray’da ilk resmi maçına çıktı. G.Saray teknik heyeti, geçen hafta 3-0 yenildikleri Akhisar maçının 11’inde 5 değişikliğe gitti. Savunmada Ozan Kabak’ın yerine Maicon, Nagatomo’nun yerine ise Ömer Bayram şans buldu. Orta sahada Fernando yedek beklerken, Donk yeniden ilk 11’de forma giydi. Sinan’ın yerine Feghouli, Onyekuru’nun yerine ise Eren 11’de sahaya çıktı.

Cengiz için kritik gün

Galatasaray’da olağanüstü genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek genel kurulda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, Galatasaray Adası’nın yanı sıra Mecidiyeköy ve Beyoğlu’ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz’da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası konularından genel kuruldan yetki isteyecek. Genel kurulda üyelerden yetki talep edilecek konular arasında, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi’nin kurulması da yer alıyor. Ayrıca üyeler, Galatasaray Kulübü tüzüğünde bazı değişikliklerin yapılmasını da oylayacak.

YARSUVAT’IN TEHDİDİ AKILLARDA

Olağanüstü genel kurulun başkan Mustafa Cengiz açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi. Cengiz’in kendisinden önceki yönetimlerin yetki aldığı konularda yetki alamamasının yönetim üzerinde büyük bir güven eksikliğine neden olacağı ve Cengiz’in görevi bırakma kararı bile alabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Cengiz’in, yetki istenilen konuları detaylı bir şekilde kongre üyelerine anlattığı eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı son derece gergin geçmiş, eski başkanlardan Duygun Yarsuvat’ın tehditvari söylemleri gündeme damga vurmuştu. Genel kurulda söz alan Yarsuvat, “Yönetim kurulu, lütfen bu toplantıyı iptal edin. Galatasaray’da bölünme olabilir buna müsaade etmeyin. Biz artık yeni bir seçim yapmak istemiyoruz. Sizlerle yola devam etmek istiyoruz ama mecbur bırakırsanız istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz” ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.