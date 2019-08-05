Aslan’da gündem Çalhanoğlu

Galatasaray, Fernando’nun gitmesiyle birlikte orta sahada yaşanan boşluğu Milan’ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile doldurmak istiyor.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira’nın haberine göre; Galatasaray ve Red Bull Leipzig, Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor. İtalyan ekibi, 21,3 milyon Euro’ya transfer ettiği 10 numaralı futbolcu için en az 18 milyon Euro bonservis ücreti bekliyor.

Sarı-kırmızılı takım ise 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Geçmişte Galatasaraylı olduğu açıklayan ve sarı-kırmızılı kulübün maçlarını takip eden milli futbolcunun gelen tekliflere rağmen İtalyan ekibinden ayrılmak istemediği öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde Milan’ın kanalına röportaj verirken “Bu sezon benim yılım olacak. Yeni bir teknik direktör ve yeni bir taktiksel planla yeni sezona başlıyorum. Burada mutluyum. Bunu menajerime de net bir şekilde anlattım” açıklamasını yapmıştı. Ancak Galatasaraylı yöneticilerin, Hakan Çalhanoğlu’nun transferi konusunda temaslarını sürdürdüğü ve milli futbolcuyu ikna tmeye çalıştıkları ifade edildi.

ORTA SAHAYA TAKVİYE

Sarı-kırmızılı kulüp, Fernando ve Ndiaye’nin takımdan ayrılmasının arıdndan orta saha için futbolcu arayışlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Fuham’dan Seri’yi kadrosuna katan Galatasaray, o bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek üst düzey bir transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra Sevilla’dan Banega ve Mesa’nın transferi için çaba gösteriyor. Teknik heyetin de, bu transferlerin sezon başına yetişmesini istediği ve uyum sorunu ile karşılaşmamak istediği bildirildi.