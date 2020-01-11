AVRUPA LİGLERİ

Aydın Yılmaz'dan sürpriz imza: Çekya Ligi'ne gitti

Bir dönem A Milli Takım ve Galatasaray formaları giyen Aydın Yılmaz ve geçtiğimiz sezon Sakaryaspor'da oynayan Erdi Şehit, Çekya 1. Lig takımlarından FK Pribram'a transfer oldu.

Haber Merkezi DHA
31 yaşındaki Aydın Yılmaz, Galatasara formasıyla çıktığı 141 maçta 11 gol atarken 21 de asist yapmıştı.

31 yaşındaki Aydın Yılmaz, Galatasara formasıyla çıktığı 141 maçta 11 gol atarken 21 de asist yapmıştı.

Çekya ekibi FK Pribram, iki Türk oyuncu ile anlaşmaya vardı. 9 Ocak'ta Çek kulübü ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başlayan Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Pribram ile resmi sözleşmeye imza attı.

Futbol kariyerine Galatasaray altyapısı ile başlayan 31 yaşındaki futbolcu Aydın Yılmaz'ın sarı-kırmızılılar ile 5 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.


Bir dönem Fenerbahçe U21 Takımı'nda mücadele eden Erdi Şehit ise son olarak TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Sakaryaspor'da forma giymişti.

Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit yeni takımlarının formalarıyla poz verdi.
Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit yeni takımlarının formalarıyla poz verdi.

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