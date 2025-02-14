Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 11 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı. Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 9. maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. AZ Alkmaar karşılaşmasına kadar çıktığı 8 müsabakada kalesine 16 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 4 kez topu çıkardı.