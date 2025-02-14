Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Temsilcimizin tek golünü 20. dakikada Roland Sallai attı. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. AZ Alkmaar-Galatasaray maçının gollerine ve özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. AFAS Stadı'nda oynanan mücadeleyi AZ Alkmaar, 4-1 kazandı.
Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mijnans, 37. dakikada Parrott, 57. dakikada Clasie ve 66. dakikada Wolfe kaydetti.
Galatasaray'ın tek golünü 20. dakikada Roland Sallai attı. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, 51. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.
Rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.
5' Ceza yayı gerisinde topla buluşan Ernest Poku doğrudan kaleyi düşünüyor ancak bu top kalecimiz Fernando Muslera'nın üzerine gitti.
13' Ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta Sven Mijnans doğrudan kaleyi düşünüyor ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.
20' Barış Alper Yılmaz'ın şutu savunmadan geri geldi. Boşta kalan topa ceza sahası içi sağ çaprazında hareketlenen Roland Sallai harika bir şut çıkardı ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.
36' Barış Alper Yılmaz'ın Seiya Maikuma'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Joao Pedro Pinheiro tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
37' Troy Parrott penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı yerden sağ köşeden filelerle buluşturdu ve takımını tekrar öne geçirdi: 2-1.
İlk yarı AZ Alkmaar'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
51' Kaan Ayhan rakibine yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.
57' Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Ernest Poku ceza sahasına girer girmez pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada topla buluşan Jordy Clasie rakibini geçerek meşin yuvarlağı yerden sol köşeden filelere gönderdi: 3-1.
66' Sol kanattan hareketlenen Mayckel Lahdo son çizgiye inmeden ortasını yerden penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Sven Mijnans bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ve kalecimiz Fernando Muslera'nın sol köşeden çıkardığı topu malesef David Wolfe tamamlayarak skoru belirledi: 4-1.
Galatasaray, AZ Alkmaar karşısına genç bir yedek kulübesiyle çıktı. Kritik müsabakada sarı-kırmızılıların yedek kulübesinin yaş ortalaması 21,2 oldu.
Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında altyapıdan 7 futbolcuyu kadroya dahil etti. Buruk, yedek kulübesinde kulübün altyapısından yetişen kaleci Jankat Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı'yı aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı. "Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı.
Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 11 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı. Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 9. maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. AZ Alkmaar karşılaşmasına kadar çıktığı 8 müsabakada kalesine 16 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 4 kez topu çıkardı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, AFAS Stadı'ndaki karşılaşmayı statta izledi. Hollanda'ya gelen İtalyan teknik adam, mart ayındaki milli maçlar öncesinde Türk futbolcuların performansını yakından takip etti. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Donk da mücadeleyi statta seyretti.
AZ Alkmaar'ın ev sahipliğindeki müsabakayı çok sayıda Türk futbolsever izledi. Yaklaşık 20 bin kişilik stadyumun tribünlerinde büyük boşluklar kaldı. Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan yaklaşık bin kişilik tribünün haricinde ev sahibi takım taraftarlarının arasından da bilet alarak maçı seyretti.