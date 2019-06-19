Banega tamam sıra kulüpte

Galatasaray’da Ever Banega transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir görüştüğü yıldız futbolcuda anlaşmanın sağlandığı ve imza aşamasına gelindiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Banega ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı ve senelik 4 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi. Bu arada Arjantin basınında 30 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili farklı bir iddia geldi. Banega’nın önümüzdeki birkaç gün içinde geleceğiyle ilgili karar vereceğini, gelen teklifler arasında ise en uygun olanının Galatasaray olduğu yazıldı. Ancak hem Fransa, hem de Arjantin’den Banega’ya teklifler olduğu belirtilirken, buna rağmen yıldız futbolcunun Galatasaray’a imza atma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. G.Saray teknik heyeti, Banega tercihini Ndiaye’nin yerini doldurmak için yapmayı planlıyor. Arjantinli oyuncunun ceza sahasına daha yakın oynaması, teknik açıdan daha iyi bir oyuncu olduğu için Galatasaray’ın hücum gücünü arttırabilecek bir hamle olarak görülüyor. Banega’nın Fernando yerine 6 numara pozisyonunda da oynaması düşünülüyor. Öte yandan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray’ın henüz resmi bir girişimde bulunmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların Başkan yardımcısı Abdürrahim Albayrak ise Banega transferi ile ilgili olarak, “Görüşme var ama netleşen bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Welbeck için Diagne bekleniyor

Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra kulüpten ayrılan danny Welbeck’in Galatasaray ile adı anılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılar, bu transferi yapmak için öncelikle Diagne’yi Çin veya Arap kulüplerinden birine satmayı hedefliyor. Mustafa Cengiz ve ekibi, Diagne’ye gelen teklifleri değerlendirirken, teknik heyetin raporu doğrultusunda Welbeck için de zemin yokluyor.