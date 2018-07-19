Barcelona'nın genç yıldızı cami yaptırıyor

Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.
21 yaşındaki genç yıldız, şampiyonluk sonrası dağıtılan primini annesinin doğduğu ülke olan Moritanya'da bir cami yapımında kullanmaya karar verdi.
- Fransa Futbol Federasyonu, şampiyonluk yaşayan oyuncularına, kişi başı 350 bin euro prim vermişti. Takımın diğer genç yıldızı Kylian Mbappe de dağıtılan primi engelli çocuklara bağışlamıştı.
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