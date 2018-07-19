Barcelona'nın genç yıldızı cami yaptırıyor

Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

21 yaşındaki genç yıldız, şampiyonluk sonrası dağıtılan primini annesinin doğduğu ülke olan Moritanya'da bir cami yapımında kullanmaya karar verdi.

Fransa Futbol Federasyonu, şampiyonluk yaşayan oyuncularına, kişi başı 350 bin euro prim vermişti. Takımın diğer genç yıldızı Kylian Mbappe de dağıtılan primi engelli çocuklara bağışlamıştı.

Mbappe kupa primini yardım kuruluşuna bağışladı PSG'nin 19 yaşındaki yıldızı Mbappe, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen futbolcu, turnuvanın başında söylediği gibi turnuva boyunca elde ettiği geliri yardım kuruluşlarına bağışladı. Rusya'da konuyla ilgili konuşan Mbappe, "Futbolcular, milli forma giydiği için para almamalı. Primlere gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. Genç yıldız, buna rağmen federasyon tarafından hesabına yatırılmış olan primleri gönüllü olarak hasta ve engellilere hizmet eden bir kuruma bağışladı. Mbappe'den tarihi çıkış: Milli forma para ile giyilmezMbappe Dünya Kupası'nda Usain Bolt'u geçti Altın çocuk #Mbappe Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (15 Tem, 2018, 9:34öö PDT)

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