LA LİGA

Barcelona'nın genç yıldızı cami yaptırıyor

Barcelona forması giyen Fransız futbolcu Ousmane Dembele, annesinin doğduğu Moritanya'da cami yaptırmaya karar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ousmane Dembele, Moritanya'nın güneyinde cami yaptıracak.

Ousmane Dembele, Moritanya'nın güneyinde cami yaptıracak.

Fotoğraf: ALBERT GEA / Reuters

Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

21 yaşındaki genç yıldız, şampiyonluk sonrası dağıtılan primini annesinin doğduğu ülke olan Moritanya'da bir cami yapımında kullanmaya karar verdi.

  • Fransa Futbol Federasyonu, şampiyonluk yaşayan oyuncularına, kişi başı 350 bin euro prim vermişti. Takımın diğer genç yıldızı Kylian Mbappe de dağıtılan primi engelli çocuklara bağışlamıştı.

Mbappe kupa primini yardım kuruluşuna bağışladı
Mbappe kupa primini yardım kuruluşuna bağışladı

PSG'nin 19 yaşındaki yıldızı Mbappe, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen futbolcu, turnuvanın başında söylediği gibi turnuva boyunca elde ettiği geliri yardım kuruluşlarına bağışladı. Rusya'da konuyla ilgili konuşan Mbappe, "Futbolcular, milli forma giydiği için para almamalı. Primlere gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. Genç yıldız, buna rağmen federasyon tarafından hesabına yatırılmış olan primleri gönüllü olarak hasta ve engellilere hizmet eden bir kuruma bağışladı. Mbappe'den tarihi çıkış: Milli forma para ile giyilmezMbappe Dünya Kupası'nda Usain Bolt'u geçti Altın çocuk #Mbappe Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (15 Tem, 2018, 9:34öö PDT)

Bizi Instagram'dan takip ederek Juventus forması kazanabilirsiniz:

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.