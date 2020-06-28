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Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi Kerim Alıcı kimdir?

Fenerbahçeli Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi ezeli rakibe transfer oluyor

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi Kerim Alıcı'nın transferi için Altınordu Kulübü ile masaya oturacak.

Haber Merkezi DHA
Kerim'in ikizi Barış, 2018'de Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kerim'in ikizi Barış, 2018'de Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı'nın Beşiktaş'a transferinin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

Uzun süredir Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde genç savunmacının işini bitirmek için atağa kalkacağı belirtildi. Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın hafta içinde İzmir'e gelerek Kerim transferi için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la masaya oturacağı bildirildi.

Altınordu, bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki satışından da pay talep edecek.

  • Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim, 1. Lig'de toplam 83 maçta 3 gol atarken, 11 de asist yapma başarısı gösterdi. Futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kerim Alıcı'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 475 bin euro olarak gösteriliyor.
Kerim Alıcı'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 475 bin euro olarak gösteriliyor.
DHA

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