Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Başakşehir’e Ukraynalı hakem

Başakşehir’e Ukraynalı hakem

11:4122/10/2024, Salı
IHA
Sonraki haber
Oleksiy Derevinskyi
Oleksiy Derevinskyi

UEFA Konferans Ligi ikinci haftasında İstanbul Başakşehir’in, Sloven ekibi NK Celje ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinskyi yönetecek.

İstanbul Başakşehir’in, UEFA Konferans Ligi ikinci haftasında Slovenya temsilcisi NK Celje ile oynayacağı müsabakanın hakemi belli oldu.


Slovenya’nın Celje kentinde bulunan Z’dezele Stadyumu’nda 24 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45’te başlayacak karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Oleksiy Derevinskyi yönetecek. Derevinskyi’nin yardımcılıklarını Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Denys Shurman olacak.


Müsabakada VAR koltuğunda Mykola Balakin, AVAR’da da Viktor Kopiievskyi oturacak.



#İstanbul Başakşehir
#Oleksiy Derevinskyi
#UEFA Konferans Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları başladı mı? Kredi kartı taksitlendirme hesaplaması nasıl yapılır?