Fenerbahçe - Manchester United maçının hakemi belli oldu

Bu mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Jeremy Stinat olurken VAR koltuğunda Jerome Brisard, AVAR koltuğunda ise Jeremie Pignard oturacak.