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Fenerbahçe - Manchester United maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Manchester United maçının hakemi belli oldu

11:2522/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fransız hakem Clement Turpin.
Fransız hakem Clement Turpin.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Manchester United'ı sahasında ağırlayacağı maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, İstanbul'da İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.


Bu mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Jeremy Stinat olurken VAR koltuğunda Jerome Brisard, AVAR koltuğunda ise Jeremie Pignard oturacak.


İkinci hafta itibarıyla Fenerbahçe 4 puanla 13. sırada, Manchester United ise 2 puanla 21. sırada yer alıyor.




#Fenerbahçe
#Manchester United
#Clement Turpin

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