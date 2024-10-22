Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fransız temsilcisi Lyon ile mücadele edecek. Saat 22.00’da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Harm Osmers yönetecek.

Osmers’in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.