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Beşiktaş'a Alman hakem

Beşiktaş'a Alman hakem

11:3322/10/2024, Tuesday
IHA
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Alman hakem Harm Osmers
Alman hakem Harm Osmers

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile oynayacağı karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Harm Osmers düdük çalacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fransız temsilcisi Lyon ile mücadele edecek. Saat 22.00’da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Harm Osmers yönetecek.


Osmers’in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.


Olympique Lyon - Beşiktaş maçında VAR koltuğunda Alman Christian Dingert, AVAR’da da İngiliz Peter Bankes oturacak.







#Beşiktaş
#Avrupa Ligi
#Lyon
#Harm Osmers

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