Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçları, yarın ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Haftanın açılışında yarın TSİ 17.30’da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg’u konuk edecek. Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 3. haftasında perşembe günü TSİ 22.00’da İngiliz ekibi Manchester United’ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00’da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak.