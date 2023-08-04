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Spor

Başkan Sancak’tan Ajeti’ye özel ilgi: "Alalım seni"

Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, galip geldikleri CFR Cluj maçı sonrası, Arlind Ajeti ile özel olarak ilgilendi.

14:19 . 4/08/2023 Cuma
IHA
Başkan Sancak, karşılaşma sonrası Arlind Ajeti'ye kendisini takımında görmek istediğini söyledi.

Başkan Sancak, karşılaşma sonrası Arlind Ajeti'ye kendisini takımında görmek istediğini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Y. Adana Demirspor evinde CFR Cluj’u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.


Maçtan sonra sahaya inen Y. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, CFR Cluj’un defans oyuncusu Arlind Ajeti ile özel olarak ilgilendi. Bir süre Ajeti ile sohbet eden Başkan Sancak, daha sonra danışmanı Gökhan Göktürk’e Ajeti’yi Adana Demirspor’da görmek istediğini anlattı.


Gökhan Göktürk ise ilgileneceğini söylediği öğrenildi.


#Adana Demirspor
#Murat Sancak
#Arlind Ajeti
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