SÜPER LİG

Belluschi Arjantin'de yılın oyuncusu

2012-2015 yılları arasında Bursaspor forması giyen Fernando Belluschi, Arjantin Ligi'nde yılın oyuncusu unvanını elde etti. San Lorenzo'nun takım liderliğini üstlenen futbolcu Arjantinli spor yazarlarının birinci tercihi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Belluschi, 2016 yılında Meksika ekibi Cruz Azul'dan San Lorenzo'ya transfer olmuştu.

Fernando Belluschi, 2016 yılında Meksika ekibi Cruz Azul'dan San Lorenzo'ya transfer olmuştu.

Bursaspor'dan ayrılırken taraftarların üzüntü duyduğu isimlerden Fernando Belluschi, Arjantin Spor Yazarları Derneği tarafından verilen yılın en iyi oyuncusu ödülünü kazanma başarısını elde etti.

  • Gösterdiği performansla 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı kadrosunda olması beklenen Fernando Belluschi, San Lorenzo formasıyla 2017'de çıktığı 24 lig maçında 4 gol attı, 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Belluschi, Copa Libertadores'te oynanan 10 maçta ise 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Ödül töreninde konuşan Arjantinli futbolcu transferine ilişkin iddialara da açıklık getirdi;

San Lorenzo’da kalmaya devam edeceğim, sözleşmeyi yeni imzaladım. Yaptığımız işlerle gurur duyuyorum umarım lig mücadelesini iyi bir yerde bitiririz.

Eski Bursasporludan inanılmaz gol
Diğer

Eski Bursasporludan inanılmaz gol

San Lorenzo'nun Atletico Rafaela'yı ağırladığı maçın henüz ilk dakikasında eski Bursasporlu Belluschi harika bir gole imza attı.


Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.