Belluschi Arjantin'de yılın oyuncusu

Bursaspor'dan ayrılırken taraftarların üzüntü duyduğu isimlerden Fernando Belluschi, Arjantin Spor Yazarları Derneği tarafından verilen yılın en iyi oyuncusu ödülünü kazanma başarısını elde etti.
- Gösterdiği performansla 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı kadrosunda olması beklenen Fernando Belluschi, San Lorenzo formasıyla 2017'de çıktığı 24 lig maçında 4 gol attı, 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Belluschi, Copa Libertadores'te oynanan 10 maçta ise 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Ödül töreninde konuşan Arjantinli futbolcu transferine ilişkin iddialara da açıklık getirdi;
San Lorenzo’da kalmaya devam edeceğim, sözleşmeyi yeni imzaladım. Yaptığımız işlerle gurur duyuyorum umarım lig mücadelesini iyi bir yerde bitiririz.
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