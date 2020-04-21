SÜPER LİG

Beşiktaş 8 futbolcu ile çalıştı

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcular çalışmalarına evlerinde devam ederken, sahaya inen ilk takımlardan birisi Beşiktaş olmuştu. Siyah-beyazlılarda, dün yapılan ilk antrenmanın ardından bugün de 8 isim Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek bir çalışma gerçekleştirdi.

Haber Merkezi DHA
(Foto: Arşiv) Siyah-beyazlı takım gruplar halinde idmanlarını sürdürüyor.

(Foto: Arşiv) Siyah-beyazlı takım gruplar halinde idmanlarını sürdürüyor.

Fotoğraf: IHA

Siyah-beyazlı ekipte dün yapılan antrenmanda Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Umut Nayir, Utku Yuvakuran yer aldı. Bugün gerçekleştirilen ikinci antrenmanda ise Gökhan Gönül, Caner Erkin, Güven Yalçın, Necip Uysal, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson ve genç kaleci Ersin Destanoğlu; kondisyoner Stefano Marrone önderliğinde çalışma yaptı.

Dün yapılan antrenman sonrasında da takım kaptanı Burak Yılmaz, başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşme gerçekleştirmişti. Antrenmanın ardından, geçtiğimiz hafta sözleşme konusunda hakkında birçok haber çıkan Dorukhan Toköz'ün de tesisleri gelip, bireysel çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Yarınki antrenman sonrasında hafta başına kadar ara

Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin gruplar halinde sürdürdüğü antrenmanlara yarın yapılacak antrenman sonrasında hafta başına kadar ara verilecek. 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine, siyah-beyazlılar da bu tarihlerde tesislerde antrenman yapmayacak. Bu tarihlerin ardından hafta başında tekrardan gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirilecek.

Dört isim ülkelerinde

Beşiktaş'ta 4 yabancı isim yönetimden aldıkları izinle ülkelerine dönmüştü. Yönetimle yaptıkları görüşmelerle ülkelerine gitme talepleri olumlu karşılanan Kevin N'Koudou, Kevin Prince Boateng, Victor Ruiz ve Jeremain Lens, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekipte gelecek hafta yapılacak antrenmanlarda da bu dört ismin yer alması beklenmiyor.

Salgın dolayısıyla izinliydiler: Toplanıp idmana çıktılar
Salgın dolayısıyla izinliydiler: Toplanıp idmana çıktılar

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından sporcular çalışmalarına evlerinde devam ediyordu.Beşiktaş’ta da hazırlanan programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yapabileceği belirtildi ve uzun süredir kapalı olan tesislerin kapıları açıldı. Tesislerde çalışma isteğinin oyuncular tarafından geldiği ve yönetime iletildiği öğrenildi.Tesislere giden ilk futbolcular Burak Yılmaz, Atiba, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Domagoj Vida oldu. Diğer takımlar ne yapacak?Fenerbahçeli futbolcuların yarın çıkması bekleniyor.Galatasaray'ın 27 Nisan'da antrenmanlara başlaması beleniyor.Trabzonspor ise idmanlara 2 Mayıs'ta başlayacak.Süper Lig'de maçların yeniden başlaması için düşünülen organizasyon;Galeri: Beşiktaş'ın en büyük hayal kırıklığı gittiği yerde efsane oldu

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Podolski futbolculuğunun yanı sıra Türkiye'de...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.