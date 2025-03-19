Beşiktaş Galatasaray'ı mağlup etti: Dörtlü finale kaldı

Beşiktaş BOA, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67 yendi ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Siyah-beyazlılar, finale yükselmek için yarı finalde Emlak Konut ile karşı karşıya gelecek.

Derbi mücadelesi düşük tempoda başladı. Müsabakanın başında Fagbenle ile skor üreten Beşiktaş BOA, 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Boyalı alanı iyi savunan rakibi karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 5. dakikada eşitliği yakaladı: 8-8. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk periyodu siyah-beyazlı takım 17-16 üstün bitirdi.

Boyalı alandan üst üste basketler bularak ikinci çeyreğe etkili bir giriş yapan Beşiktaş, 14. dakikayı 25-22 önde tamamladı. Dış atışlarda etkili olmaya devam eden Galatasaray, Sude Yılmaz'ın basketiyle 15. dakikanın başında öne geçti: 25-27. Topu iyi paylaşarak oyunda üstünlüğü boyalı alandan kaydettiği sayılarla yeniden eline alan Beşiktaş, periyodun bitimine 7 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 41-31. Siyah-beyazlılar, devreyi 8 sayılık (41-33) avantajla kapattı.

Beşiktaş, ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı rakibine sert savunma yaparak kolay sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı takım, 25. dakikada Peterson'ın serbest atış isabetleriyle farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 51-37. Kritik üç sayılık basketlerle 8-0'lık seri yakalayan Galatasaray, 28. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 51-45. Arka arkaya top kayıpları yapan sarı-kırmızılı takım karşısında toparlanan Beşiktaş, 10-0'lık seri yakaladı ve farkı yeniden açtı: 61-45. Siyah-beyazlılar, final periyoduna 61-47 üstün gitti.