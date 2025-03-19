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Beşiktaş Galatasaray'ı mağlup etti: Dörtlü finale kaldı

Beşiktaş Galatasaray'ı mağlup etti: Dörtlü finale kaldı

20:1719/03/2025, Çarşamba
AA
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Beşiktaş - Galatasaray maçından kare.
Beşiktaş - Galatasaray maçından kare.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş BOA, derbi maçta konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67 yendi ve dörtlü finale yükseldi.

Beşiktaş BOA, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67 yendi ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.


Siyah-beyazlılar, finale yükselmek için yarı finalde Emlak Konut ile karşı karşıya gelecek.


OYUNCU SAYILARI:
Beşiktaş BOA:
Winterburn 10, Peterson 17, Fagbenle 27, Elif Bayram 9, Krajisnik 7, Özge Özışık 11, Hatice Pelin Gülçelik, Ceyda Conker, Gizem Başaran Turan
Galatasaray Çağdaş Faktoring:
Vanloo 19, Ayşegül Günay Aladağ, Steinberga 12, Meltem Yıldızhan 2, Li 4, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 8, Ji-Su Park 2, Derin Erdoğan 13, Ayşe Cora 2

PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot: 17-16

Devre: 41-33

3. Periyot: 61-47


Derbi mücadelesi düşük tempoda başladı. Müsabakanın başında Fagbenle ile skor üreten Beşiktaş BOA, 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Boyalı alanı iyi savunan rakibi karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 5. dakikada eşitliği yakaladı: 8-8. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk periyodu siyah-beyazlı takım 17-16 üstün bitirdi.

Boyalı alandan üst üste basketler bularak ikinci çeyreğe etkili bir giriş yapan Beşiktaş, 14. dakikayı 25-22 önde tamamladı. Dış atışlarda etkili olmaya devam eden Galatasaray, Sude Yılmaz'ın basketiyle 15. dakikanın başında öne geçti: 25-27. Topu iyi paylaşarak oyunda üstünlüğü boyalı alandan kaydettiği sayılarla yeniden eline alan Beşiktaş, periyodun bitimine 7 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 41-31. Siyah-beyazlılar, devreyi 8 sayılık (41-33) avantajla kapattı.

Beşiktaş, ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı rakibine sert savunma yaparak kolay sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı takım, 25. dakikada Peterson'ın serbest atış isabetleriyle farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 51-37. Kritik üç sayılık basketlerle 8-0'lık seri yakalayan Galatasaray, 28. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 51-45. Arka arkaya top kayıpları yapan sarı-kırmızılı takım karşısında toparlanan Beşiktaş, 10-0'lık seri yakaladı ve farkı yeniden açtı: 61-45. Siyah-beyazlılar, final periyoduna 61-47 üstün gitti.


Son çeyrekte skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş BOA, karşılaşmayı 81-67 kazandı.




#Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası
#Beşiktaş BOA
#Galatasaray Çağdaş Faktoring

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