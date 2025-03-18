Galatasaray FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yürüyor

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 heyecanı, bu akşam oynanan maçlarla birlikte devam etti. J grubundaki beşinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Rytas Vilnius’u ağırladı. Son bölümde çok etkili hücum eden Galatasaray, Will Cummings ve James Palmer’ın önderliğinde 89-81 kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray, J grubundaki beşinci maçında üçüncü kez sahadan galip ayrıldı. Çeyrek final yolunda dev bir adım atan sarı-kırmızılı ekip, gruptaki son maçında Manisa Basket Divissa’yı ağırlayacak.
Gruptaki beşinci maçında üçüncü yenilgisini alan Rytas Vilnius ise grup lideri Unicaja‘yı konuk edecek.
Galatasaray’da Will Cummings 22 sayı, 4 ribaund, 4 asist; James Palmer 178sayı, 6 ribaund, 7 asist; Tyrone Wallace 15 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Ebuka Izundu 11 sayı, 8 ribaund ile oynadı.
Rytas’ta ise RJ Cole 25 sayı, 4 ribaund; Margiris Normantas 12 sayı, 3 asist; Ignas Sardiunas 10 sayı, 1 ribaund; Gytis Radzevicus 11 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.
1.çeyrek: 24-23
2.çeyrek: 38-36
3.çeyrek: 59-59
4. çeyrek: 89-81