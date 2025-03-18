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Galatasaray FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yürüyor

Galatasaray FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yürüyor

22:0818/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray ile Rytas Vilnius, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray ile Rytas Vilnius, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 heyecanı, bu akşam oynanan maçlarla birlikte devam etti. J grubundaki beşinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Rytas Vilnius’u ağırladı. Son bölümde çok etkili hücum eden Galatasaray, Will Cummings ve James Palmer’ın önderliğinde 89-81 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray, J grubundaki beşinci maçında üçüncü kez sahadan galip ayrıldı. Çeyrek final yolunda dev bir adım atan sarı-kırmızılı ekip, gruptaki son maçında Manisa Basket Divissa’yı ağırlayacak.

Gruptaki beşinci maçında üçüncü yenilgisini alan Rytas Vilnius ise grup lideri Unicaja‘yı konuk edecek.

Galatasaray’da Will Cummings 22 sayı, 4 ribaund, 4 asist; James Palmer 178sayı, 6 ribaund, 7 asist; Tyrone Wallace 15 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Ebuka Izundu 11 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

Rytas’ta ise RJ Cole 25 sayı, 4 ribaund; Margiris Normantas 12 sayı, 3 asist; Ignas Sardiunas 10 sayı, 1 ribaund; Gytis Radzevicus 11 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.

Çeyrek Sonuçları;

1.çeyrek: 24-23

2.çeyrek: 38-36

3.çeyrek: 59-59

4. çeyrek: 89-81


#Galatasaray
#Will Cummings
#James Palmer
#Rytas Vilnius

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