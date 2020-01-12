Beşiktaş Guilherme transferini bitirdi

Transfer çalışmaları için TFF’ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan Beşiktaş, TFF’den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti. Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, çıkan sonuç sonrasında transferleri askıya aldı. TFF’nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin Euro) transfer harcaması limiti bulunan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı.

Bonservisi İtalyan ekibi Benevento’da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor’la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyor. Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme’nin özellikle Beşiktaş’ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun maaşında önümüzdeki sezon artırım yapılacak.

Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret Tahkim Kurulu bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazları kabul etmedi.TFF'nin resmi sitesinden alınan karar şu ifadelerle duyuruldu;"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."Beşiktaş transferi kapattıBeşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları yaptığı açıklamada transfer yapmayacaklarını söyledi. Torunoğulları, "TFF bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir" ifadelerini kullandı.TFF'den bir açıklama dahaTFF'den yapılan açıklamada, kulüplerin takım harcama limitlerinde sapma tutarının daha önce yüzde 30'dan 40'a yükseltildiği ve 15 Süper Lig kulübünün yazılı talebiyle yürürlükten kaldırıldığı hatırlatıldı.Transfer konusunda kulüplerin TFF'yi hedef gösterdiğinin savunulduğu açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun talimatı ilk hale döndürmesinin üzerinden çok zaman geçmeden özellikle faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, talimatlarda yapılan değişikliklerin resmi sitede herkesin ulaşımına açık olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "TFF talimatlarında yapılan her değişiklik anında TFF.org' da yayınlanmakta olup, kıymetli yöneticilerimiz ve kulüplerimizin profesyonellerinin rahatlıkla ulaşımına açıktır. Buna bir de söz konusu çalışmaların, kulüplerimizin bilgisi ve yazılı talepleri dahilinde yapıldığını eklediğimizde konunun daha iyi anlaşılabileceğini belirtmek isteriz."

Transferdeki bir diğer kritik nokta ise Yeni Malatyaspor’un alacağı para. Guilherme ile yapılan anlaşmada sözleşmede yer alan ’40 bin Euro karşılığında istediği takıma gidebilir’ maddesi de Malatyaspor’un elini kolunu bağlıyor. Oyuncuyla ve Benevento ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’a da 40 bin Euro ödeyerek transferi tamamlayacak. Guilherme transferinin detayları ise önümüzdeki günlerde kulüp tarafından açıklanacak.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, yaptığı açıklamada, "TFF bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.