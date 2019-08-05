Beşiktaş Victor Ruiz ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.

TRT Spor'un haberine göre; siyah-Beyazlı ekip Villarreal'den Victor Ruiz'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesi için takviye istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Villarreal'den Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.