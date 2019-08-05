SÜPER LİG

Beşiktaş Victor Ruiz ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş, İspanya’nın Villarreal takımında forma giyen stoper Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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Beşiktaş, Valencia forması giyen Victor Ruiz ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Valencia forması giyen Victor Ruiz ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.

TRT Spor'un haberine göre; siyah-Beyazlı ekip Villarreal'den Victor Ruiz'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesi için takviye istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Villarreal'den Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

  • İspanyol savunmacının yarın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. 30 yaşındaki İspanyol oyuncu geçen sezon 33 karşılaşmada forma giymişti.

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