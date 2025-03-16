Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan stoper oyuncusu Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Alman stoper en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş, dün oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
"MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı ( peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir. Felix Uduokhai’nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Alman stoper, en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. 27 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon toplamda 21 maçta forma giydi.