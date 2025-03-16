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Beşiktaş'a derbi öncesi Felix Uduokhai'den kötü haber

Beşiktaş'a derbi öncesi Felix Uduokhai'den kötü haber

19:0716/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
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Felix Uduokhai
Felix Uduokhai

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan stoper oyuncusu Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Alman stoper en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş, dün oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.


Siyah-beyazlılardan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı ( peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir. Felix Uduokhai’nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Alman stoper, en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. 27 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon toplamda 21 maçta forma giydi.







#Beşiktaş
#Sakatlık
#Felix Uduokhai

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