Beşiktaş'ın yeni transferi N'Kodou spikeri bile heyecanlandırdı
SÜPER LİG

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Kodou spikeri bile heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kévin N'Koudou, Göztepe ile oynanan karşılaşmada ilk kez siyah beyazlı formayı giydi. Fransız futbolcunun topu ileriye taşıdığı bölümler siyah beyazlı taraftarların beğenisini kazanırken oyuncunun hızı maçı anlatan spikeri de heyecanlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş’ın Tottenham’dan kadrosuna kattığı Kevin Nkoudou, sözleşmeyi imzaladıktan 1 gün sonra ilk resmi maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu Göztepe maçının 61. dakikasında Boyd’un yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş’ın Tottenham’dan kadrosuna kattığı Kevin Nkoudou, sözleşmeyi imzaladıktan 1 gün sonra ilk resmi maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu Göztepe maçının 61. dakikasında Boyd’un yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kévin N'Koudou, Göztepe ile oynanan karşılaşmada ilk kez forma giydi. Topla buluştuğu dakikalarda etkili bir oyuncu olduğunu kanıtlayan 24 yaşındaki oyuncu bir pozisyon esnasında mücadeleyi anlatan spiker Ali Ferahbot'u da heyecanlandırdı.

Oyuna girdikten kısa bir süre sonra topla buluşan N'Koudou, Gassama'nın sağından atıp solundan geçti.

Mücadelenin anlatım koltuğunda oturan Ali Ferahbot, "N'Koudou rakibinin sağından atı, solundan geçti. Fırtına gibi" ifadesini kullandı.

  • Beşiktaş, N'Koudou için Tottenham'a 4 milyon euro ödemiş ve transferi gerçekleştirmişti.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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