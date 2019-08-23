Beşiktaş'ın yeni transferi N'Kodou spikeri bile heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kévin N'Koudou, Göztepe ile oynanan karşılaşmada ilk kez forma giydi. Topla buluştuğu dakikalarda etkili bir oyuncu olduğunu kanıtlayan 24 yaşındaki oyuncu bir pozisyon esnasında mücadeleyi anlatan spiker Ali Ferahbot'u da heyecanlandırdı.

Oyuna girdikten kısa bir süre sonra topla buluşan N'Koudou, Gassama'nın sağından atıp solundan geçti.

Mücadelenin anlatım koltuğunda oturan Ali Ferahbot, "N'Koudou rakibinin sağından atı, solundan geçti. Fırtına gibi" ifadesini kullandı.