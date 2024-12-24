Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde iki başkan adayı Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listeleri belli oldu.
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlılarda, olağanüstü kongre öncesi iki başkan adayı Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listeleri belli oldu.
HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar.
Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin.
SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Asıl: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur ForaKaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı.
Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.