Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlılarda, olağanüstü kongre öncesi iki başkan adayı Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listeleri belli oldu.