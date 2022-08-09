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Beşiktaş'ta öncelik Nadiem Amiri ve Jason Denayer

Beşiktaş, rakiplerinin transferleri arka arkaya açıkladığı bu dönemde biraz sessiz kalsa da, hareketli günlere başlıyor. Siyah-beyazlı takım, kısa süre içerisinde stoper için Jason Denayer, orta saha içinse Nadiem Amiri’ye imza attırmayı planlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaşta öncelik Nadiem Amiri ve Jason Denayer
Nadiem Amiri, 32 maçta 2 gol ve 4 asistle oynadı.

Beşiktaş’ın Süper Lig’e 3 puanla girdiği Kayserispor maçında göz çarpan eksiklikler yönetimi transfer konusunda hızlı hareket etmeye sevk etti. Siyah-beyazlılar hücum bölgesinde sayısal olarak eksiklik yaşamasa da orta saha ve defans konusunda eksiklikler göze çarptı.

Beşiktaş Denayer için devrede

Bir süredir stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu konuda daha önce de gündeme gelen Jason Denayer için yeniden devreye girdi. Fransız basınından Foot Mercato’da yer alan habere göre, 27 yaşındaki stoper, Suudi Arabistan’dan iki resmi teklif almasına rağmen, geri çevirdi. Belçikalı futbolcunun Beşiktaş’a transferinin daha yakın olduğu belirtildi. Siyah-beyazlılar ile Denayer arasındaki görüşmelerin hız kazandığı kaydedildi.

Amiri de son turlar

Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer bölge ise orta saha. Josef ve Atiba’nın sakatlığı siyah-beyazlıları harekete geçirdi. Kartal, Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen’de forma giyen Nadiem Amiri transferini bitirmek üzere. Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi de konuyla ilgili olarak “Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız” demişti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden merkez orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

  • Beşiktaş sol kanat takviyesi konusunda da Marsilya ile 2025 yılına kadar sözlemesi bulunan Konrad de la Fuente ile ilgileniyor. 21 yaşındaki oyuncu, Barcelona akademisinde yetişti.

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