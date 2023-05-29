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Spor

Beşiktaş'ta orta sahaya Joey Veerman

Geniş kadro parolasıyla yeni sezon planlaması yapan Beşiktaş, PSV'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için yoğun bir görüşme trafiği sürdürüyor.

10:23 . 29/05/2023 lundi
Yeni Şafak
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Joey Veerman için harekete geçti.

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Joey Veerman için harekete geçti.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, hem saha içine hem de yedek kulübesine hamleler yapacak.


Geniş bir kadro ile 3 kulvarda yarışmayı planlayan siyah-beyazlılar, orta saha transferi için de çalışmalar yapıyor. Hollanda'dan 'voetbalzone.nl'sitesinin haberine göre; Beşiktaş, PSV Eindhoven'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman için temaslarını sürdürüyor.


Başarılı orta saha oyuncusu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada siyah-beyazlı takımın kendisiyle ilgilendiğini itiraf etmişti.


Joey Veerman'a Beşiktaş'ın yanı sıra başka taliplerin de olduğu öğrenildi.


PSV Eindhoven, önümüzdeki sezon yeniden yapılanmayı planlıyor ve kadrosunda geniş çaplı değişiklikler düşünüyor. Bu nedenle Veerman'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Bu sezon PSV'de 49 maça çıkan Veerman bu karşılaşmalarda 9 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.


Beşiktaş'ın amacı ise bu transferi kiralık olarak bitirmek.





#Beşiktaş
#Joey Veerman
#PSV Eindhoven
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