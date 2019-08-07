​Beşiktaş'ta stoper tamam sıra hücumda

Sezon öncesi 2. kampı Avusturya’da tamamlayarak İstanbul’a dönen Beşiktaş’ta, görülen eksiklikler üzerine transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlıların özellikle oynadığı 4 hazırlık maçında kötü bir görüntü sergilemesi ve gol problem yaşaması, yönetimi harekete geçirdi.

Villarreal’in 30 yaşındaki stoperi Victor Ruiz’i 3 yıllığına renklerine bağlayan Beşiktaş’ta yönetim sol bek ve hücum bölgesine yapacağı takviyeler için de girişimlerini sürdürüyor.

Victor Ruiz İstanbul'da Siyah-beyazlı kulüp, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Victor Ruiz'i İstanbul'a getirdi.30 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sol bek için en ciddi adaylar Paderborn forması giyen Jamilu Collins ile Lazio’dan Riza Durmisi. İki oyuncu ve kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Yaşadığı maddi problemler nedeniyle, transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği oyuncuları en az maliyetle transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, görüşmelerin ardından Collins ile Durmisi arasında tercih yapacak.

Kanatlara takviye

Öte yandan Jeremain Lens’ten bir türlü istediği verimi alamayan Beşiktaş, kanatlarda Boyd ve Quaresma’ya da alternatif arıyor. Siyah-beyazlılarda öncelik Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi ve Schalke’den ayrılması beklenen Yevhen Konoplyanka. Southampton’da Elyounoussi’yi kiralık olarak kadroya dahil edebilmek için temaslarını sürdüren Beşiktaş, Fas asıllı Norveçli oyuncu ile anlaşmış durumda.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Riza Durmisi'nin peşinde Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifinin olmaması üzerine bu bölge için transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe'de hedef Riza Durmisi. Sarı-lacivertliler Kolarov'un yanı sıra aynı zamanda Lazio forması giyen Durmisi için de nabız yokluyor. Comolli’nin Beşiktaş’ın da ilgilendiği Durmisi için İtalyan ekibiyle görüştüğü belirtildi.Lazio'nun da kadrosunda düşünmediği Durmisi için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Sarı-lacivertliler ise 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.Marsilya'da devrede!İtalyan basınında yer alan habere göre Fransız ekibi Marsilya'da Riza Durmisi transferi için devreye girdi. Fransızlar Danimarkalı sol beki bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz ekibiyle şartlarda orta yol bulunması durumunda yakın zamanda transfer gerçekleşebilir. Konoplyanka da ise Beşiktaş ağırdan hareket ediyor. Yıldız isim için uygun zemin arayan yönetim, maliyeti düşürmesi durumunda bu transferi de gerçekleştirebilir. Beşiktaş yönetiminin, Burak Yılmaz’ın sakatlanması sonrası bir forveti de kadrosuna katabileceği ifade edildi.



