Trendyol Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti ve puan farkını 6'ya indirdi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada Anderson Talisca (P) attı. Bodrum FK - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 29. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu gollerle 4-2 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada Anderson Talisca (P) kaydetti. Bodrum FK'nın gollerini 31. dakikada Puşcaş (P) ile 86. dakikada Fredy attı.
Bu sonucun ardından 65 puanlı Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasında maç fazlasıyla açılan 9 puanlık farkı 6'ya indirdi. Bodrum FK ise 30 puanla 15. sırada kaldı.
Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
5' Kafalardan seken topu önünde bulan Milan Skriniar, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Rüzgar Mehmet Adıyaman'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.
13' Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
31' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen George Puscas, yaptığı vuruşla kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından topu köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.
32' En-Nesyri'nin ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Oğuz Aydın, arka direkten gelişine yaptığı vuruşla topu Rüzgar'ın yanından ağlarla buluşturdu: 1-2.
36' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Rüzgar'ın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Szymanski, yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.
45' Penaltı vuruşu için topun başına geçen Talisca, yaptığı vuruşla kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman'ın solundan topu köşede ağlarla buluşturdu: 1-4.
65' Fredy'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan George Puscas'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta İrfan Can Eğribayat topu uzaklaştırmayı başardı.
66' Enis Bardhi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Jonathan Okita'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
86' Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Musah Mohammed'in kafayla indirdiği topu önünde bulan Fredy, altıpas önünden yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu İrfan Can Eğribayat'ın yanından ağlarla buluşturdu: 2-4.
BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe maçında cezası nedeniyle Portekizli eldiven Diogo Sousa görev yapamadı. Tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan ise sakatlığını atlatamadı. Üçüncü kaleci Kerem Yusuf'un ise maçtan 1 gün önce omzu çıktı. Yeşil-beyazlılarda Fenerbahçe maçında kaleyi 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman devraldı. Genç kaleci kariyerindeki ilk Süper Lig karşılaşmasını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.
Yıllarca Porto, Real Madrid ve Chelsea gibi dünya devi takımlarda birlikte çalışan ve büyük başarılara imza atan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Bodrum FK'nın Teknik Direktörü Jose Morais bu kez rakip oldu. İki Portekizli karşılaşma öncesi birbirlerine sarılıp başarılar diledi. Morais, Porto'dan Mourinho'nun asistanlığını üstlenirken, Real Madrid ve Chelsea'de ise yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.