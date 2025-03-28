Bu sonucun ardından 65 puanlı Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasında maç fazlasıyla açılan 9 puanlık farkı 6'ya indirdi. Bodrum FK ise 30 puanla 15. sırada kaldı.

Mourinho ve Morais bu kez rakip oldu

Mourinho ve Morais bu kez rakip oldu

Yıllarca Porto, Real Madrid ve Chelsea gibi dünya devi takımlarda birlikte çalışan ve büyük başarılara imza atan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Bodrum FK'nın Teknik Direktörü Jose Morais bu kez rakip oldu. İki Portekizli karşılaşma öncesi birbirlerine sarılıp başarılar diledi. Morais, Porto'dan Mourinho'nun asistanlığını üstlenirken, Real Madrid ve Chelsea'de ise yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.