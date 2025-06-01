Bodrum FK - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 38. ve son hafta karşılaşmasında Bodrum FK'ya konuk oluyor. Üçüncülük iddiasını sürdüren siyah-beyazlılar galip gelerek, Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Bodrum FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 38. ve son hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Üçüncülük iddiasını sürdüren siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrılarak Samsunspor'un Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, Chamberlain, Zaynutdinov ve Elan Ricardo sakatlıkları sebebiyle Ciro Immobile ise sarı kart cezası nedeniyle Bodrum FK karşısında görev yapamayacak.