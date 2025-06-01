Trendyol Süper Lig 38. ve son hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.





Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-0 kazandı ve sezonu dördüncü tamamladı.





Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12 ile 45+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu (2), 27. dakikada Gedson Fernandes ve 71. dakikada Joao Mario (P) attı.





Bu sonuçla birlikte kara-kartal sezonu 62 puanla dördüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu bileti aldı. Bodrum FK ise topladığı 37 puanla bir alt lige düştü.





Samsunspor, Kayserispor karşısında son dakikada bulduğu golle üç puanı aldı. Karadeniz ekibi bu galibiyetle sezonu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazandı.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

12' Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nun golü ile maçta öne geçti. Ernest Muci'nin ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasında Diogo Sousa'dan seken topu önünde bulan Mustafa Hekimoğlu, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu Diogo Sousa'nın yanından ağlarla buluşturdu: 0-1.

19' Fredy'nin ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Arlind Ajeti'nin yaptığı vuruşta Mert Günok topa hakim olmayı başardı.





27' Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkten Gabriel Paulista'nın kafayla indirdiği topu önünde bulan Gedson Fernandes, yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Diogo Sousa'nın yanından ağlarla buluşturdu: 0-2.

45+1' Masuaku'nun çevirdiği topa hareketlenen Mustafa Hekimoğlu ceza sahası içerisinde yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

İKİNCİ YARI

71' Beşiktaş, Joao Mario'nun golü ile maçta farkı dörde çıkardı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Joao Mario'nun yaptığı vuruşta, Diogo Sousa'nın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak solundan ağlarla buluştu: 0-4.





BODRUM FK - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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