Bodrum FK kritik virajda! Rakibi Sivasspor

Teknik direktör Jose Morais sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarını söyledi. Takımının en iyi şekilde maça hazırlandığını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Bu maçla birlikte önümüzde 4 müsabaka var. Hepsi birbirinden değerli. Biz önce Sivasspor maçına odaklandık. Bu karşılaşmayı istediğimiz sonuçla bitirmek istiyoruz" dedi.