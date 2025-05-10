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Bodrum FK kritik virajda! Rakibi Sivasspor

Bodrum FK kritik virajda! Rakibi Sivasspor

10:5010/05/2025, Cumartesi
DHA
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais.
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais.

Süper Lig'de 34 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü yarın kümede kalma yolunda en önemli rakiplerinden Sivasspor'la deplasmanda hayati bir karşılaşmaya çıkacak.

4 Eylül Stadı'nda Ümit Öztürk yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı süren Ondrej Celustka ile kart cezalısı Arlind Ajeti Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.


Teknik direktör Jose Morais sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarını söyledi. Takımının en iyi şekilde maça hazırlandığını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Bu maçla birlikte önümüzde 4 müsabaka var. Hepsi birbirinden değerli. Biz önce Sivasspor maçına odaklandık. Bu karşılaşmayı istediğimiz sonuçla bitirmek istiyoruz" dedi.


Bodrum FK, sezonun ilk yarısında evinde Sivasspor'u 2-0 yenmişti. Sivasspor da bu maç öncesi 34 puanla 16'ncı durumda.



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