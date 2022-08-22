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Bodrumspor 2'de 2 ile başladı

Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor sezona iyi bir giriş yaptı. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'a karşı galip gelen yeşil-beyazlılar, bu hafta da Ankara Keçiörengücü'nü yenerek 1'inci Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor.

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Haber Merkezi DHA
Bodrumspor 2de 2 ile başladı
Bodrumspor yoluna dolu dizgin devam ediyor.

İlk hafta maçında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup edip liderlik koltuğuna oturan yeşil-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü'nü de deplasmanda aynı skorla yenerek 2'de 2 yaptı.

Rakip ağlara 2 maçta 6 gol

Ligin 2'nci haftasını da zirvede tamamlayan Muğla ekibi, rakip ağlara 6 gol atarak hücumda da çok etkili bir görüntü ortaya koydu. Teknik direktör İsmet Taşdemir, çok iyi bir takım olduklarını ve istikrarlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi.

"Oyuncular ortaya iyi bir direnç koydu"

Ankara deplasmanındaki mücadeleyi değerlendiren Taşdemir, "Çok zor bir deplasman maçıydı. Hafta boyunca çok çalıştık. Maçı berabere götürdüğümüz sürece başarılı olacağımızı ve galibiyete gideceğimizi düşünüyorduk. Erken gelen gol işimizi kolaylaştırdı. Oyuncular iyi bir direnç koydu ortaya. Bizi geçen sene şampiyonluğa taşıyan oyuncu grubumuzun, bize bir üst ligde de katkı sağlayıp başarılı olacaklarına çok inandık. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize katkı sağladıkları sürece bizimle birlikte olacaktır. Yeni gelenleri de bu düzen içine dahil edebilirsek çok daha kaliteli bir takım olabiliriz" dedi.

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