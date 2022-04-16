Borussia Dortmund'dan Wolfsburg'a gol yağmuru (ÖZET)

Sarı-siyahlılar, Bundesliga'nın 30. haftasında Signal Iduna Park'ta Wolfsburg'u ağırladı. Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 24. dakikada Tom Rothe, 26. dakikada Axel Witsel, 28. dakikada Manuel Akanji, 35. dakikada Emre Can ve 38. dakikada Erling Halland'ın attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

Maçın skorunu belirledi

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, 54. dakikada Haaland ile bulduğu golle durumu 6-0 yaptı. Wolfsburg 81. dakikada Ridle Baku'nun topu filelere göndermesiyle skoru 6-1'e getirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Bu galibiyetle puanını 63'e çıkaran Borussia Dortmund, bir maç eksiği bulunan lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Wolfsburg ise 34 puanla 13. sırada kaldı.

Borussia Dortmund-Wolfsburg maçının özetini izle



