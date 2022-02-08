Spor Borussia Dotmund, yeni sezon için Bayern Münihten Niklas Süleyi transfer etti
TRANSFER

Borussia Dotmund, yeni sezon için Bayern Münih’ten Niklas Süle’yi transfer etti

Borussia Dortmund, Bayern Münih ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan savunma oyuncusu Niklas Süle'yi transfer etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Borussia Dotmund, yeni sezon için Bayern Münih’ten Niklas Süle’yi transfer etti
Süle ligde 213 maçta form giydi ve 12 gol attı.

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, 2022-2023 sezonu için Bayern Münih'in savunma oyuncusu Niklas Süle'nin transfer edildiğini duyurdu.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Bayern Münih ile 2021-2022 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek Süle'nin, 2022-2023 sezonundan itibaren transfer edildiği belirtildi.

Sarı-siyahlıların sportif direktörü Michael Zorc, transfer bedeli ödemeyecekleri Süle ile 4 yıllık sözleşme imzaladıkları bilgisini paylaştı. Bundesliga'da Hoffenheim ve Bayern Münih'te oynayan 26 yaşındaki defans oyuncusu, ligde 213 maçta form giydi ve 12 gol attı.

Bayern Münih ile 4 lig şampiyonluğu ve 2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Süle, Almanya Milli Takımı'nda da 37 kez forma giydi.
İndirim geliyor

'İndirim geliyor'

​Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi.
Kazdıkça altın fışkırdı

Kazdıkça altın fışkırdı

​Hepsi aynı yerde bulundu: Bin 200 sikke, broş ve iğne.
Faciadan dönüldü

​Ordu'da hafriyat kamyonu okulun arka bahçesine uçtu.

​Sadakatsiz eş mi yoksa alkolik eş mi daha kusurlu?

​Tokat'taki esrarengiz görüntü tesadüfen fark edildi.

Saati 3 lira ile 15 lira arasında değişiyor.

Bin 184 kişi yakalandı: 446 okul servis aracı trafikten men edildi.

​Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Putin'den Ukrayna'ya kritik Kırım uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.