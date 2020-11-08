SÜPER LİG

Burak Yılmaz'a çıkan kart tartışma konusu oldu: Kimse nedenini anlamadı

Lille forması giyen Burak Yılmaz, Brest ile oynanan maçta iki kez fileleri havalandırdı. Milli futbolcunun attığı ilk golden sonra gördüğü sarı kart ise şaşkınlığa neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz, gördüğü kartın ardından şaşkınlığını gizleyemedi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Burak Yılmaz, gördüğü kartın ardından şaşkınlığını gizleyemedi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Ligue 1'in 10. haftasında Brest ile oynanan mücadelede 3-0 geriye düşen Lille, Burak Yılmaz'ın 45+3. dakikada penaltıdan ve 57. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle attığı gollerle farkı 1'e indirdi.

Şaşkına çeviren kart

Milli futbolcumuz attığı penaltı golünün ardın ağlara giden topu hemen alıp santraya götürmek için hamle yaptı. Brest file bekçisi Gautier Larsonneur ise kale içerisinden topu almaya çalışan Burak'ı itti.

Mücadelenin hakemi Florent Batta, bu yaşananların ardından Larsonneur'a değil de Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi. Golcü oyuncu gördüğü kartın ardından büyük şaşkınlık yaşadı.

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Burak Yılmaz attı ama oyundan alındı: Kral sinirlerine hakim olamadı
Burak Yılmaz attı ama oyundan alındı: Kral sinirlerine hakim olamadı

Burak Yılmaz, Fransa liginde Nice deplasmanında da gol attı ve üst üste 4 hafta fileleri havalandırmış oldu. Milli oyuncu kaydettiği 4 golle 2020-21 sezonunda Ligue 1'de gol krallığı yarışmasına ortak oldu.Öte yandan Burak Yılmaz son dakikalarda oyundan alınırken teknik direktörü Galtier'e sert tepki gösterdi.İşte Burak Yılmaz'ın attığı gol;[#OGCNLOSC🇫🇷] Le but de Burak Yilmaz 🇹🇷 (1-1) ! pic.twitter.com/3KUtR69g2Z&mdash; 🚨LOSC Lille Fans🚨 (@LOSC_fs) October 25, 2020 Lille sosyal medya hesabından &quot;Sorun yok, ben buradayım&quot; paylaşımı pic.twitter.com/TAA1XflJ1w&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 25, 2020

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