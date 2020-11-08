Burak Yılmaz'a çıkan kart tartışma konusu oldu: Kimse nedenini anlamadı

Ligue 1'in 10. haftasında Brest ile oynanan mücadelede 3-0 geriye düşen Lille, Burak Yılmaz'ın 45+3. dakikada penaltıdan ve 57. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle attığı gollerle farkı 1'e indirdi.

Şaşkına çeviren kart

Milli futbolcumuz attığı penaltı golünün ardın ağlara giden topu hemen alıp santraya götürmek için hamle yaptı. Brest file bekçisi Gautier Larsonneur ise kale içerisinden topu almaya çalışan Burak'ı itti.

Mücadelenin hakemi Florent Batta, bu yaşananların ardından Larsonneur'a değil de Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi. Golcü oyuncu gördüğü kartın ardından büyük şaşkınlık yaşadı.