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Burak Yılmaz'dan 8 yıl sonra gelen rekor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız sahasında Cebelitarık'ı konuk etti. Mücadelede milli oyuncumuz Burak Yılmaz, yaptığı asistlerle 8 yıl sonra rekor kırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmazdan 8 yıl sonra gelen rekor
Burak Yılmaz

2022 Dünya Kupası eleme maçlarında A Milli Takımımız kritik virajda Cebelitarık ile karşılaştı. Mücadeleye oldukça hızlı ve tempolu başlayan milliler, ilk yarıyı 3-0 öne kapattı.

8 yıl sonra rekor kırıldı

A Milli Takımımız,11. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 38 ile 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu'nun attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Bu 3 golün asistini de kaptan Burak Yılmaz yaptı.

  • Opta'nın verilerine göre Burak Yılmaz, Gökhan Töre'den (Eylül 2013 vs Andorra) bu yana Dünya Kupası elemelerinde bir maçta üç asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.

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