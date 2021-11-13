Burak Yılmaz'dan 8 yıl sonra gelen rekor

2022 Dünya Kupası eleme maçlarında A Milli Takımımız kritik virajda Cebelitarık ile karşılaştı. Mücadeleye oldukça hızlı ve tempolu başlayan milliler, ilk yarıyı 3-0 öne kapattı.
8 yıl sonra rekor kırıldı
A Milli Takımımız,11. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 38 ile 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu'nun attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Bu 3 golün asistini de kaptan Burak Yılmaz yaptı.
- Opta'nın verilerine göre Burak Yılmaz, Gökhan Töre'den (Eylül 2013 vs Andorra) bu yana Dünya Kupası elemelerinde bir maçta üç asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.